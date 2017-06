Villingen-Schwenningen Eisvogel trifft Juwel

Christa Müller führt am Samstag, 10. Juni, wieder über das Moos und gibt einmal mehr einen spannenden Einblick in das Naturschutzgebiet. Treffpunkt zur Moosführung ist um 14 Uhr am Umweltzentrum.

Das Moos ist ein kostbares Juwel unserer Heimat. Ein Juwel, das aber in der Vergangenheit vor allem durch den Torfabbau und durch Verwaldung geschädigt wurde. Was für Konsequenzen wurden aus dieser Entwicklung gezogen? Welche Rolle spielte die Schwenninger Saline für das Moos? Kommt der Neckar vom Moos, oder woher sonst? Dazu kommt die Frage, wie geht es weiter mit dem Moos, was bedeutet die Renaturierung, was hat diese für Auswirkungen auf Fauna und Flora? Die Teilnahmegebühr an der Führung beträgt für Erwachsene fünf Euro und für Kinder ein Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.