Villingen-Schwenningen Eisverkauf im Stellwerk

VS-Schwenningen (mk). Das Stellwerk am Bahnhof wird aufgewertet: Laut der Pläne der Verwaltung, die am 10. Oktober im Technischen Ausschuss und am 18. Oktober im Gemeinderat vorgestellt werden, soll das denkmalgeschützte Gebäude als Bestandteil des Neckarparks saniert und als Verkaufspavillon für Kaffee und Eis umfunktioniert werden.