Villingen-Schwenningen Eishockey ist wie Politik

Villingen-Schwenningen. Sören Pfundstein kommt aus dem Schwenningen, ist 18 Jahre, hat bald die Fachhochschulreife – und ist seit Mai 2017 der neue Vorsitzende des Jugendgemeinderats der Doppelstadt. "Wir haben in der ersten Sitzung be­schlossen, dass wir gegen­seitige Witze über die Stadtbezirke weglassen", schmunzelt er.

Ohnehin habe er Freunde in beiden Teilen und er bekennt: "Wir sind seine gemeinsame Stadt und im Jugendgemeinderat verfolgen wir gemeinsame Ziele." Doch zunächst ging es darum den JGR am Laufen zu halten, nachdem er sich im Oktober 2016 gründete: "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir aus der ersten Anfangseuphorie raus waren, wir sind ja mit viel Elan gestartet."

Ein Projekt, das nicht nur ihm "am Herzen liegt", ist besonders der öffentliche Personennahverkehr: "Der Jugendgemeinderat ist schon von vielen Jugendlichen angesprochen worden, weil die Busverbindungen in die Ortsteile und in den Randzeiten am Abend und am Morgen ausbaufähig sind." Wer keinen Führerschein hat kennt den Blick auf die Uhr, um bloß den letzten Bus nicht zu verpassen. Pfundstein will darauf hinwirken, dass sich das ändert. "Es ist wichtig, dass wir Jugendliche in der Stadt gehört werden", sagt er.