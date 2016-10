Villingen-Schwenningen Eisenmann lobt Golden-Bühl-Schule

Villingen-Schwenningen. Eisenmann will von sofort an einmal im Monat Schulstandorte im ganzen Land besuchen, um sich ein Bild von der Situation an den Schulen zu machen. Den Auftakt machte die Ministerin im Schulamtsbezirk Donaueschingen bei einem Besuch an der Realschule Rottweil und der Golden-Bühl-Schule in Villingen.

Bei einem Schulrundgang zeigten Lehrer sowie Schüler der Ministerin das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule in der Praxis. Eisenmann stellte dabei klar, dass die Gemeinschaftsschule an mittlerweile 299 Standorten im Land einen festen Platz in der baden-württembergischen Schullandschaft habe und dieser auch weiterhin bestünde. Schwerpunkte bei den Gesprächen waren unter anderem die Themen Ganztagsschule sowie Inklusion. Die Ministerin lobte das Engagement der Schule bei der Inte­gration geflüchteter Kinder und Jugendlicher: "Was die Lehrerinnen und Lehrer hier leisten ist vorbildlich", sagte Eisenmann.

Bei einem anschließenden Gespräch nutzten etwa 30 Schülersprecher aller Schularten aus der Region die Gelegenheit, sich mit der Kultusministerin über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten am Schulleben auszutauschen.