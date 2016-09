Villingen-Schwenningen Eisenbahnfreunde laden ein

An allen drei Tagen gibt es Dampfzug-Pendelfahrten zwischen Rottweil und Spaichingen sowie Schwenningen, um zum Betriebsgelände der Eisenbahnfreunde Zollernbahn zu gelangen. Die Abfahrten von Rottweil nach Spaichingen sind jeweils um 11.04 Uhr, 13.54 Uhr und 15.54 Uhr. In der Fahrtrichtung von Spaichingen nach Rottweil, sind die Abfahrten in Spaichingen jeweils um 11.54 Uhr, 14.56 Uhr und 16.56 Uhr. Die Abfahrten von Rottweil nach Schwenningen sind um 10.54 Uhr, 13.54 Uhr und 15.54 Uhr. In der Fahrtrichtung von Schwenningen nach Rottweil wird in Schwenningen jeweils um 12.08 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr abgefahren. Für den Erwerb von Fahrkarten ist auf dem Festgelände ein örtlicher Verkauf eingerichtet. Außerdem gibt es die Karten am Abfahrbahnsteig und auch im Zug.

Eines der Highlights werden die Doppelausfahrten der Dampf-Pendelzüge um 13.54 Uhr und 15.54 Uhr nach Spaichingen und Schwenningen sein, die jeweils zeitgleich mit einer etwa drei Kilometer langen "Parallelfahrt" erfolgen werden.

Neben den beiden vereinseigenen Dampflokomotiven 01 519 und 52 7596 der Zollernbahner, wird bei den angebotenen Dampfzugfahrten auch eine Gast-Dampflokomotive eingesetzt. Dabei handelt es sich um die 50 2988, die dem Verein Dampflokfreunde Schwarzwald-Baar gehört.

Weitere Informationen: www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de.