Villingen-Schwenningen Einzelhändler ziehen positive Bilanz

Villingen-Schwenningen. "Für uns war das ein super ­Weihnachtsgeschäft", freut sich Tanja Broghammer, die mehrere Bekleidungsgeschäfte in Villingen betreibt. Trotz immer größerer Konkurrenz aus dem Internet, würden es ihre Kunden nach wie vor schätzen, sich vor Ort beraten zu lassen, meint Broghammer, die beim Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) zweite Vorsitzende im Spartenvorstand Handel und Gewerbe Villingen ist. Vor allem beim Geschenkekauf sei es bequemer, beim örtlichen Einzelhändler einzukaufen: "Wenn das Geschenk nicht passt oder nicht gefällt, ist der Umtausch nach Weihnachten bei uns unkomplizierter als im Internet."

Auch Simone Baumhäckel von der Firma Wiebelt in Villingen zieht eine durchaus positive Bilanz: "Die Adventssamstage waren besonders umsatzstark. Aber auch unter der Woche war das Geschäft gut gefüllt." Auch sie sehe, dass der Onlinehandel stark zugenommen hat. Der Einzelhandel sei aber durchaus konkurrenzfähig, denn dieser sei entgegen der gängigen Meinung oft nicht teurer als der Internethändler, stellt Baumhäckel klar.

Nicht ganz so zufrieden war Werner Schmidt vom ­Modehaus Götz in Schwenningen: "Die Samstage waren okay. Im Großen und Ganzen sehen wir aber eine eher zurückhaltende Situation in diesem Jahr", meint Schmidt. Großes Potenzial habe für ihn die Nachweihnachtszeit, wo viele Urlaub haben und dadurch auch viel Zeit zum einkaufen. Die vergleichsweise eher ­mäßige Weihnachtsbilanz bei Götz hänge aber auch mit dem Räumungsverkauf im vergangenen Jahr zusammen, wo der "Spirit", so Schmidt, deutlich besser gewesen sei.