Villingen-Schwenningen Einwohnerrückgang ist gestoppt

Zum Jahreswechsel 2015/2016 wurde der neue Gemeindetraktor geliefert und gleich in Betrieb genommen. Im Rathaus rückten ebenfalls Handwerker an. Auf der Rückseite wurden die Salpeterprobleme beseitigt, wobei der ganze Erdgeschossbereich neu verputzt wurde und einen Anstrich erhielt. Die Heizung wurde erneuert. Der Wechselflor sowie die Bepflanzung der Rathausblumen wurden erstmals nicht mehr durch die TDVS, sondern ehrenamtlich von Bürgern übernommen.

Bürger packen kräftig an

In einer Gemeinschaftsaktion der Bürger wurden Maßnahmen rund um den Spielplatz durchgeführt: die Wippe ­repariert, eine neue Multi­kletteranlage, eine neue Babyschaukel sowie die Sportplatzumrandung installiert. Im Bereich der Glaserstraße wurde eine Glättewarnanlage installiert, die automatisch meldet, ob ein Streudienst ausrücken muss. Sollten taugliche Ergebnisse geliefert werden und die Anlage für die Bürger keinen Störfaktor darstellen, wird überlegt, die Glättewarnanlage dauerhaft zu installieren.

Die in den vergangenen Jahren erschlossenen Baugrundstücke an der Glaserstraße sind noch zu haben.

2006 wurde sorgfältig gewirtschaftet, die nicht ausgegebenen Gelder können in voller Höhe als Ansparung auf die Sanierung des Floriweges übertragen werden.

Für 2017 werden bereits einige Projekte anvisiert. Auf dem Vorplatz vor dem Feuerwehrhaus soll eine Löschwasserzisterne installiert werden. Diesbezüglich wurden bereits Gespräche mit den zuständigen Stellen geführt, und auch konkrete Angebote liegen bereits vor. Mit der Sanierung des Hofkreuzes beim Glaserhof wurde bereits eine Steinmetzfirma beauftragt. Dort soll auch eine Tafel aufgestellt werden, welche die Aussicht auf die Schwäbische Alb erläutert.

Die Ehrentafel für die Gefallenen der Weltkriege, die bisher relativ unbeachtet in der Kirche angebracht ist, soll in den Friedhofsbereich.

Im Rathaus soll ein Lehrer-Emil-Peter-Stüble eingerichtet werden. Der Spielplatz soll mit einer Rutsche ausgestattet werden. Große Hoffnungen setzt man in den Bau der Backbone-Leitung nach Vöhrenbach, um so an das überregionale Glasfasernetz angebunden zu werden.

Nicht aus den Augen verloren hat man die Gemeindeverbindungsstraße nach Tannheim und die Forderung nach deren Erneuerung. Die Sanierung des Floriweges durch die Stadt und mit langjährigen eigenen Ansparungen ist aufgeschoben.