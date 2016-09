Villingen-Schwenningen Eintrittskarten

Auf abgelegenem 8000er Kanchenjunga

Überschattet vom Tod von 16 Sherpas am Karfreitag 2014 dokumentierte Dieter Glogowski die Hinterlegung der Platten am Everest, Cho Oyo und Lothse durch seine Sherpafreunde Lama Nawang Sherpa, Tensing Sherpa und der Sherpani Ningma. Mit seinem nepalesischen Freund Shiva Shresta erkundete er die Region des Makalus, und mit dem Sadhu Gopal Giri und zwei Trägern erreichte Dieter Glogowski im Oktober 2014 den fern abgelegenen 8000er Kanchenjunga an der Grenze zu Sikkim.

Der Himalaja ist die Wiege des Buddhismus. Nur hier, in Tibet und im Norden des sonst hinduistischen Nepals, findet man ihn in seiner reinsten Form. Seine Lehren und seine Philosophie mäandern in abgewandelter Weise mehr und mehr auch durch westliche Gefilde – immer im Schein der Suche nach dem Glück. Der Buddhismus kennt acht Glückssymbole – darunter das "dharmachakra", das Rad der Lehre, das zum Beispiel auf den Dächern von Tempeln zu finden ist.

"Nepal – Acht, der Weg hat ein Ziel" ist Dieter Glogowskis Essenz und eigener Weg aus 30 Jahren Lebensbetrachtungen im Himalaya, geschmückt mit grandiosen Bildern und unterlegt mit nachhaltigen Gedanken großer spiritueller Meister. Mehr als drei Jahrzehnte lang hat der Fotojournalist Dieter Glogowski Nepal bereist – eines der ärmsten Länder der Welt. Was er suchte, waren Antworten auf die großen Fragen des Lebens, die er sich von der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus erhoffte. Er fand Antworten – und Freundschaften, Begegnungen mit Menschen, die er dokumentierte.

Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt elf Euro, an der Abendkasse 15,50 Euro, ermäßigt 13 Euro. Vorverkaufsstellen sind Morys Hofbuchhandlung und Reisebüro Bühler in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, den Tourist-Infos in Villingen-Schwenningen sowie online unter www.story-vs.de.