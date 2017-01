Villingen-Schwenningen Einsatz im Ausland notwendig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Schwerpunkt der Veranstaltung zielte auf die Frage nach der Aufgabenstellung von Bundeswehr und der Polizei im Ausland ab.

In zwei Vorträgen aus der Praxis wurden die Ziele erläutert. Die Diskussionsrunde wurde moderiert von Polizeihauptkommissar Andreas Beier. Stefan Gram, Jugendoffizier in Freiburg, war im Auftrag der Bundeswehr an der Operation Sophia beteiligt, benannt nach einem somalischen Mädchen, das 2015 auf einer Fregatte zur Welt kam. Laut Gram "wurden bis 2016, 19 000 Menschen durch die Bundeswehr und Europäische Union auf See gerettet. Es gibt eine Pflicht zur Hilfeleistung und man ist den eher moralischen Beweggründen des Völkerrechts verpflichtet". Der Kernauftrag der Bundeswehr sei jedoch die Unterbindung der Menschenhandelsnetzwerke. Durch Überwachung des Seegebiets mit Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern entstehe ein Bild von Schleusern, die Menschenleben riskieren um daraus Profit zu schlagen.

Die Bundeswehr darf auch mit militärischen Maßnahmen Boote anhalten, durchsuchen, beschlagnahmen, Verdächtige werden an Bord von Kriegsschiffen genommen und an EU-Mitgliedsstaaten übergeben.