Villingen-Schwenningen Einsätze für Jugendfeuerwehr erfolgen Schlag auf Schlag

Tierrettung am Eisweiher

Nach der weiteren Bettruhe wurde um 6 Uhr eine Gruppe zu einer Tierrettung am Eisweiher alarmiert. Mit dem Schlauchboot musste eine "fiktive" Ente auf dem Wasser eingefangen und in Sicherheit gebracht werden. Um 11 Uhr musste eine Person, die einen Unfall hatte, über die Brigach mit technischen Hilfsmitteln transportiert werden. Mittels Greifzug wurde ein Stahlseil, welches an einem festen Punkt fixiert war, über die Brigach gespannt. Der Verletzte wurde in einer speziellen Schleifkorbtrage beziehungsweise Bergewanne mittels Verbindungsgurte an einer Rolle befestigt und mit der Führungsleine und der Halteleine über die Brigach am Stahlseil entlanggezogen und so sicher auf die andere Seite transportiert.

Erst um 15.50 ertönte wieder die Alarmglocke: größerer Fahrzeugbrand auf dem Kasernengelände. Nach Fertigstellung der Wasserversorgung über einen Unterflurhydranten durften die Jugendfeuerwehr-Angehörigen einen Schaumangriff von zwei Seiten auf das "brennende" Fahrzeug starten. Hierbei wurde öfters gewechselt, so dass jeder das Schaumrohr einmal bedienen durfte. Danach musste natürlich das Brandobjekt sowie die Rohre und Schläuche wieder klar ab- und durchgespült werden und der verbliebene Schaum niedergeschlagen und verdünnt werden. Wieder im Gerätehaus angekommen standen weitere Reinigungs- und Aufräumarbeiten auf dem Dienstplan. Bis 18 Uhr erfolgte kein weiterer Alarm.

Die Jugendlichen konnten erschöpft, aber glücklich an ihre Eltern übergeben werden.