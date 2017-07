Villingen-Schwenningen Einmaliges Erlebnis im Jubiläumsjahr

Ein einmaliges Erlebnis in der ganzen Region steht im Rahmen des Jubiläumsjahrs am Wochenende auf dem Programm: Tausende Besucher nehmen an der "Langen Tafel" zwischen Villingen und Schwenningen Platz. Seit Wochen sind die Tische für das Picknick, das die Doppelstadt verbindet, ausgebucht.