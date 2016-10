Villingen-Schwenningen Einmal mit den Profis spielen

Bis es soweit ist, steht noch viel Arbeit auf dem Programm. Orchesterleiter Berner hat zwei Probenwochenenden angesetzt, eines am 28. und 29. Januar in Triberg und eines am 4. und 5. Februar im Theater am Ring in Villingen. Die Musikakademie aus der Doppelstadt ist ebenso wie das Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen einer der Kooperationspartner für das Projektorchester, das im Übrigen maßgeblich durch die Unterstützung des Rotaryclubs (RC) Furtwangen-Triberg und des südwestdeutschen Rotary-Distrikts 1930 überhaupt bestehen kann. Orchesterleiter und Initiator Berner, seines Zeichens selbst Mitglied im RC Furtwangen-Triberg, ist genau wie seinen Freunden aus dem Serviceclub die Jugendarbeit ein zentrales Anliegen.

Für das aktuelle Konzertprojekt mit Edicson Ruiz können sich musikalisch begabte Jugendliche aus ganz Deutschland noch bis 30. Oktober über die Internetseite bewerben. Wer es ins rund 70- köpfige Ensemble schafft, bekommt die Noten vorab zum Üben zugeschickt. In Stimm- und Registerproben an den beiden Probenwochenenden werden die Jugendlichen von professionellen Dozenten betreut.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer des ersten Projekts, übrigens inklusive der begeisterten Solistin Batiashvili, haben allen Beteiligten jedenfalls gezeigt: Die Erfolgsgeschichte des jungen Orchesters muss einfach weitergeschrieben werden.

Jetzt bietet sich erneut die Gelegenheit, und Edicson Ruiz hat Michael Berner bereits wissen lassen, dass er sich aufs Musizieren mit den jungen Leuten schon sehr freut.

Proben: Im Kurhaus Triberg am Samstag, 28. Januar, 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 29. Januar, 10 bis 17 Uhr. Im Theater am Ring in Villingen am Samstag, 4. Februar, 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 5. Februar, 10 bis 17 Uhr.

Konzert: Samstag, 12. Februar, 17 Uhr, Franziskaner-Konzerthaus Villingen

Bewerbung: Wer im Rotary-Jugendsinfonieorchester mitmachen möchte, kann sich noch bis einschließlich Sonntag, 30. Dezember, über die Internetseite www.rotary-jso.de bewerben.