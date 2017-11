Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) mit der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) lädt Eltern, deren Kinder bis sechs Jahre alt sind, am heutigen Donnerstag, um 19.30 Uhr in die Herdstraße 4, in Villingen ein. Das Thema lautet: "Sexualerziehung bei kleinen Kindern". Eine gelungene Sexualerziehung habe eine präventive und schützende Wirkung im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen aber auch als Schutz in Gefährdungssituationen, teilen die Veranstalter mit. Die Veranstaltung ist kostenlos.