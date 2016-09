Villingen-Schwenningen Einklang von Tanz und Kunst

Die Performance des Forum Tanz war gegliedert in drei Teile, jeder mit einem thematischen Schwerpunkt vor dem Hintergrund der drei Ausstellungswände. Stille, Achtsamkeit und forschende Einfühlung waren die Begleiter. So wie hermann de vries die Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte der Natur lenkt, lenkten performativer Tanz und Live-Musik die Aufmerksamkeit auf seine Werke. "Es geht uns um die Überhöhung der Wirkung von Kunstwerken, indem durch die Bündelung der Aufmerksamkeit die Sinne der Zuschauer geschärft und so die Kunstwerke intensiver wahrgenommen werden", so Cornelia Widmer, Leiterin des Forum Tanz.

Die Stille eines welken Birkenblattes, das zu Erde schwebt, war der Ausgangspunkt für die Tänzerin und Choreografin. Sparsam dazu war die einfühlsame Klanggestaltung von Walter Widmer.

Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, Leiterin der Galerie, schätzte bei den Bewegungsgestaltungen des Forum Tanz vor allem die Balance und den Einklang von Tanz und Musik mit dem Raum, dem Publikum und den Kunstwerken.