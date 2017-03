Villingen-Schwenningen Einigkeit beim Thema Polizei

Landrat Hinterseh und Oberbürgermeister Kubon begrüßten außerdem "jede Reform, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger steigere und dafür sorge, dass Baden-Württemberg eines der sichersten Bundesländer bleibe."

Gleichzeitig machte die Runde, wie bereits in der Resolution, auf die "besonderen Herausforderungen" in Villingen-Schwenningen aufmerksam. Genannt wurde hierbei das relativ hohe Demonstrationsgeschehen, die Probleme mit Banden und organisierter Kriminalität sowie das hohen Verkehrsaufkommen.

Frei: "Aus polizeistrategischen Überlegungen bietet sich ein entsprechender Standort in der mit Abstand größten Kommune in der Region mit knapp 85 000 Einwohnern nahezu an."

Landtagsabgeordnete Martina Braun macht zudem auf die "raumordnerische Sicht" aufmerksam, durch die sich das Oberzentrum als Standort "geradezu aufzwingt." Der fünfte im Bunde, Karl Rombach, sieht weitere Gründe für VS als Präsidiumsstandort: "Die Autobahn-Nähe und die Einbindung in das verkehrliche Umfeld sind zwei zentrale Argumente für den Standort Villingen-Schwenningen."

In der überaus harmonisch klingenden Mitteilung äußerten Landrat und Oberbürgermeister jedoch auch Verständnis dafür, dass keine Teilnehmer des Innenministeriums, der Polizeihochschule oder des Polizeipräsidiums an "regionalen Gesprächen teilnehmen können." Kein Wunder: Wie aus dem Ministerium zu erfahren war, traf sich auch der Lenkungskreis zur Evaluierung der Polizeireform. Hierbei ging es um die Konsequenzen aus der Evaluation und – ohne dass der Sprecher näher darauf einging – ebenfalls um die Standortfrage der Präsidien. Für die Teilnehmer des Polizeigipfels in VS ist hingegen bereits klar, welche Konsequenzen getroffen werden müssen. So vertraue man darauf, "dass insbesondere die damalige Entscheidung gegen die Ansiedlung des regionalen Polizeipräsidiums noch einmal überdacht wird."