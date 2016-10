Villingen-Schwenningen Einige Tage gehen alle Uhren falsch

VS-Villingen. Sonntagnacht muss man den Dreh raus haben. Um drei Uhr nachts, so heißt es offiziell, sollen die Zeiger um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt werden. Ganz genau befassen sich die Juweliere mit der Zeitumstellung. Wir besuchten Katja Ganser vom Uhrenfachgeschäft Grießhaber, das gleich vier Mal in der Villinger Innenstadt vertreten ist. Zwei Tage haben die Mitarbeiter damit verbracht, dann waren alle Zeitmesser umgestellt.

Funkuhren sind Ausnahme

"Bereits in der Woche vor der Zeitumstellung beginnen wir montags damit die Uhren umzustellen. Bis Mittwoch haben wir dann an fast allen Zeigern gedreht. Dann gehen alle unsere Uhren falsch. Nur Funkuhren sind die Ausnahme", gesteht Katja Ganser lachend. Im selben Zug wird gleich die Dekoration neu überholt. Alle Uhren werden ausgeräumt und da es sich gut anbietet, wird im selben Zug gleich jeder Winkel in den Ablagen gesäubert. Die modernen Quarzuhren lassen sich in jede Richtung verstellen. Nur in der Woche darauf kommen die Leute ins Geschäft, denen man beim Umstellen der Uhr behilflich sein muss. Bei den Funkuhren erübrigt sich die Umstellerei logischer Weise. Ihr Zeiger tuckert sonntags um drei Uhr alleine zurück. Besonders ältere Menschen greifen gern auf Funkuhren zurück, verrät Katja Ganser. Prozentual gesehen sind aber nur etwa zehn Prozent Funkuhrenträger.