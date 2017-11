Villingen-Schwenningen Einige Lichter gehen trotzdem an

VS-Schwenningen. In diesen Tagen wird zumindest in einigen Straßen und der Fußgängerzone die Weihnachtsbeleuchtung vom Atelier Bubori angebracht (wir berichteten). Die ersten Lichterketten hängen bereits, die grünen Girlanden sind schon über einige Straßen gespannt. Auch die großen Weihnachtsbäume auf dem Muslen- und Hockenplatz stehen bereits. Dennoch wird es schwierig werden in der Innenstadt, die von Baustellenbetrieb geprägt ist, vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen.

Es sei auch nicht überall möglich, die Weihnachtsbeleuchtung in der ursprünglichen Pracht erstrahlen zu lassen. Ausgespart werde auf jeden Fall die Baustelle Marktplatz, wo derzeit noch gearbeitet wird. Das Risiko sei zu groß, dass durch die Bauarbeiten die Weihnachtsbeleuchtung zu Schaden kommen könnte, andererseits wolle sie die Baustelle nicht behindern, meint Beate Behrens. "Dafür wird es hinterher schöner", verweist sie auf das Ende der Baumaßnahme 2019.

Doch auch jetzt schon soll es rechtzeitig zum ersten Advent in dem Abschnitt der neu gestalteten Fußgängerzone und in der Dauchinger Straße leuchten und glitzern. Die Bäume in der Muslen werden mit Lichterketten geschmückt. Die dazu erforderliche Elektroinstallation wird derzeit in den Baumscheiben angebracht.