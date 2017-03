Villingen-Schwenningen "Einfach andersch" in der Volksbank

Der Name kommt nicht von ungefähr: Das Café "Einfach andersch" von Mirella Fanelli, derzeit noch in der Riet­straße zu finden, zieht in die Volksbank um.

Außerdem soll das Café tatsächlich "einfach andersch" sein, wie der Generalbevollmächtigte der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, Thomas Bader, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erläuterte. Da die Regionalbank viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit lege, solle das Café von Mirella Fanelli in der Volksbank auch ein "nachhaltiges Café" sein, soll heißen: Hausgemachte Spezialitäten aus dem eigenen Backofen, wie man sie schon aus der Rietstraße kennt, gehören dort künftig ebenso dazu wie der selbst gekochte Mittagstisch – und Pappbecher und Plastikdeckel, die müssen draußen bleiben.

Apropos draußen: "Wir haben dann auch eine Terrasse", freut sich Thomas Bader auf die Eröffnung des Cafés schon jetzt. Über rund 30 Sitzplätze plus weitere Stehplätze soll es verfügen – sein Platz wird, von außen betrachtet, rechts neben dem Eingang zur Bank sein mit eigenem eigenen Eingang und davor befindlicher, teilweise überdachter Außenbewirtschaftung.