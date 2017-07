Villingen-Schwenningen Eine Volksbank gestaltet 150 Jahre

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Einfach andersch", ganz so wie das neue Café, das dort jetzt zu finden ist, könnte auch das Motto der Jubiläumsfeierlichkeiten der Regionalbank heißen. Ein gewöhnliches Jubiläumsfest mit Redemarathon und Grußworten kam den Event-Machern der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau nämlich nicht in die Tüte. Es sollte etwas Besonderes sein, und das ist gelungen. Der wortgewandte mittelfränkische Kabarettist Oliver Tissot hatte nicht zuviel versprochen, als er ankündigte: "Der Abend ist für Sie ein Abenteuer, für den Vorstand wird der Abend teuer." Das Team um den Vorstandsvorsitzenden Joachim Straub sowie die Vorstandsmitglieder Ralf Schmitt und Daniel Hirt hatten ein ganz großes Programm aufgefahren – Flying Buffet, Musik, Tanz, Show und mit Let’s Dance Jurorin Motsi Mabuse sogar einen echten Stargast, der spät am Abend noch mit einem Showtanz zu sehen war.

Der zum Jubiläum obligatorische Blick in die Historie war kurzweilig, hatte die Volksbank doch in einem kurzweiligen Film beleuchtet, was sich in den 150 Jahren seit Gründung des damaligen Villinger Vorschussvereins so alles ereignet hatte. Und sogar das älteste Mitglied, die 1911 eingetretene Baugenossenschaft Villingen, war vertreten in Person von Franz Eisele.

Unter der Moderation von SWR-Journalistin Stefanie Anhalt ging es auf der Bühne Schlag auf Schlag – zunächst sogar im wahrsten Sinne mit echten Schenkelklopfern. Man hatte den Komiker Oliver Tissot verpflichtet. Vor allem die Herren des Vorstandes bekamen dabei ihr Fett ab. "Ist es nicht schön, wenn ein Vorstand Hirt heißt? Dann hat man doch gleich das Gefühl, dass man seine Schäfchen im Trockenen hat", ulkte Tissot. Und schon war Daniel Hirts Vorstandskollege Ralf Schmitt an der Reihe: "Schmitt, der häufigste Name in Deutschland, so stelle ich mir eine Volks-Bank vor. eine Genossenschaftsbank. Genossen – das ist die Vergangenheit von genießen" – zustimmendes Lachen, Beifall und doch der ganz große Irrtum, denn Genießen mit allen Sinnen, das war am Donnerstagabend bei der Jubiläumsgala tatsächlich angesagt.