Villingen-Schwenningen Eine Überraschung für Leseratten

Von Freitag, 1. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, können sich Lesefreunde während der Öffnungszeiten in der Bibliothek wieder mit einem der begehrten Buchpräsente beschenken lassen. Die attraktiven Erwachsenenromane wurden der Stadtbibliothek gespendet. An jedem Öffnungstag kann sich der erste Bibliotheksleser, der an einer der Verbuchungstheken anfragt und seinen Bibliotheksausweis vorlegt, sein weihnachtlich verpacktes Geschenk selbst aussuchen.

Beide Häuser der Stadt­bibliothek in der Kanzleigasse 4 in Villingen und in der ­Muslen 2 in Schwenningen haben Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Für Rückfragen stehen der Bibliotheksleiter Volker Fritz unter Telefon 07720/82 22 40 und seine Stellvertreterin Stephanie Schumacher unter der Telefonnummer 07721/ 82 22 60 zur Verfügung.