Villingen-Schwenningen Eine tägliche Herausforderung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ziel ist es, den Betroffenen zu ermöglichen, ihre letzte Lebensphase zu Hause zu verbringen. Was 1997 als neues Projekt begann, ist zwischenzeitlich längst ein fester Bestandteil bei der Versorgung onkologischer Patienten und Teil des Palliativ Care Teams Schwarzwald-Baar. "Im März 1997 haben drei Schwestern und eine Sekretärin bei ›Null‹ angefangen", erzählt Jürgen Hones, heutiger Leiter der Brückenpflege. "Damals mussten erst einmal die einfachsten Dinge organisiert werden – vom Kugelschreiber über einen Computer bis hin zum Fahrzeug", erzählt Hones.

Anstoß für die Entwicklung gab seinerzeit eine Initiative des Krebsverbands Baden-Württemberg mit dem Ziel, die Situation der onkologisch erkrankten Patienten zu Hause zu verbessern. Am Schwarzwald-Baar Klinikum versorgte das Team in der Anfangsphase etwa 150 Patienten jährlich. "Von Anfang an war klar, dass der Bedarf da ist. Denn wenn Menschen es wagen, über so ernste Dinge wie das eigene Sterben nachzudenken – dann wünschen sich viele, dies zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu tun, versorgt von ihrer Familie", weiß Hones, "Gleichzeitig befürchten sie aber, der schwierigen Situation alleine nicht gewachsen zu sein. Wir tragen mit unserer Arbeit dazu bei, diesen Wunsch trotzdem nach Möglichkeit zu erfüllen."

Die Brückenpflege hat rund um die Uhr Bereitschaft und ist erreichbar: Das bedeutet Sicherheit für Patienten und Angehörige. Dabei kümmern sich die Mitarbeiter um viele organisatorische Dinge wie beispielsweise die Hilfsmittelversorgung oder darum, dass die beteiligten Institutionen gut vernetzt sind. "Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist aber, ergänzend zum Hausarzt und zum Pflegedienst, unser spezielles Wissen zur Linderung der Beschwerden einzusetzen", so der Leiter der Brückenpflege. Darauf ist das Team, das aus mehreren spezialisierten Pflegefachkräften besteht, gut vorbereitet – alle haben eine Fachweiterbildung "Pflege in der Onkologie", beziehungsweise "Palliative Care" absolviert. "Auch wenn die Mitarbeiter viel Erfahrung mitbringen und fachlich gut gerüstet sind – die Arbeit ist und bleibt immer wieder eine Herausforderung", so Hones.