Villingen-Schwenningen Eine Stadt, zwei Förderschulen

VS-Schwenningen. Doch genau dieses Einmaleins war in den Augen zweier CDU-Vertreter, der Fraktionssprecherin Renate Breuning und des Stadtverbandsvorsitzenden Klaus Martin, eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Eine Stadtverwaltung, die über zu viele Gebäude verfüge, müsse die Gelegenheit auch im Falle einer Förderschule nutzen und Gebäude einsparen. Eine gemeinsame Förderschule, egal in welchem der beiden Stadtbezirke, wäre für sie daher ausreichend gewesen – zumal der Vergleich zeige, dass auch andere, große Städte wie Konstanz oder Offenburg, in der Regel pro Stadt eine Förderschule betreiben.

Kopfschütteln hingegen beim FDP-Gemeinderat Frank Bonath. Ihn erwischte die Debatte eiskalt, hatte er doch damit gerechnet, dass der Plan im Gremium diskussionslos durchgewunken werde: Dass die Janusz-Korczak-Schule eine neue Bleibe brauche, liege auf der Hand – und dass sie dann eben in die ohnehin dann vakante Hirschbergschule umziehe, eigentlich ebenso. Eine Zusammenlegung in der Villinger Bertholdschule war ebenfalls einmal eine Überlegung der Verwaltung, wurde allerdings aus Platzmangel wieder verworfen.

Während sich Klaus Martin fragte, ob man in Villingen-Schwenningen – jener Stadt, in der der Oberbürgermeister sogar bis zum Bürgerentscheid um ein zentrales Rathaus rang – nun plötzlich Denkverbote bezüglich des Einsparens von Gebäuden habe, wäre die Debatte in Den Augen Frank Bonaths ein solches Verbot tatsächlich wert gewesen: Es verbiete sich, eine solche Spar-Diskussion auf dem Rücken der schwächsten Glieder einer Geesllschaft zu führen. Wenn "diese kleinen Menschen" eine schlechtere Ausgangssituation haben, warum auch immer, dann verdienten sie es, "dass wir sie bestmöglich fördern". Eine Haltung, die das Gros am Ende teilte – bei den zwei Gegenstimmen von Breuning und Martin fiel der Beschluss des Ausschusses dahingehend, sowohl in Schwenningen als auch in Villingen jeweils eine Förderschule zu erhalten und die Janusz-Korczak-Schule in die Hirschbergschule umzuziehen.