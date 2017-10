Villingen-Schwenningen Eine SERC-Institution feiert Geburtstag

VS-Schwenningen. Es gibt in Schwenningen wohl kaum eine Person, die derart den Eishockeysport und vor allem den Schwenninger ERC verkörpert, wie es Manfred Wannemacher tut. Als ehrenamtlicher Mannschaftsbetreuer hält er seit mehr als 40 Jahren dem Verein die Treue und ist noch heute der "Sonnenschein in der Kabine", wie ihn der aktuelle Wild Wings-Trainer Pat Cortina bezeichnet. "Ich wünsche Manne noch viele gesunde Jahre", sagt Cortina.

Angefangen hat für Wannemacher in den 70er-Jahren, als der SERC noch in der bayrischen Regionalliga spielte. Die damals offene Kunsteisbahn wurde von ihm vom Schnee befreit, damit die Cracks trainieren konnten. Die Schläger richtete er ebenso wie Trikots und Trinkflaschen. Und das tat er alles neben seinem Hauptberuf bei der Firma Kienzle. Morgens um sechs Uhr stand er im Eisstadion, in der Mittagspause räumte er das Liegengebliebene vom morgendlichen Training wieder weg, um gleich danach wieder die Vorbereitungen für das Abendtraining zu treffen. Bis vor einigen Jahren fegte Wannemacher sogar noch das Eisstadion nach den Spielen der Wild Wings – so lange, bis er sich eingestehen musste: "Das schaffe ich nicht mehr alleine." Doch für ihn war das ehrenamtliche Engagement für seinen Verein schon damals "Ehrensache", wie Wannemacher einst erzählte. Und das ist es bis heute noch.

Denn der nun 80-Jährige ist immer noch Teil der Mannschaft, hilft wo er kann, auch wenn er nach eigenen Angaben nicht mehr so viel mache wie früher. Pat Cortina ist insbesondere in der Anfangsphase einer Saison immer sehr darauf gespannt, welche leistungsbezogenen Kommentare von Manfred Wannemacher zu hören sind. Denn seine Mannschaftsbeurteilung lasse sich das Urgestein nicht nehmen, wie Cortina schmunzelnd verrät.