Villingen-Schwenningen Eine Reise ins sagenumwobene Nimmerland

Bei zum Teil ausverkauften Häusern begeisterten die Akteure mit schauspielerischem Können, aber mit Gesang und Tanzeinlagen. Am Montagmorgen fanden sich Grundschulklassen aus Villingen, Mönchweiler und Peterzell ein. Das zu Beginn wuselige Publikum wurde relativ schnell ruhig, wurde es doch mit vielen Animationen schnell in das Geschehen auf der Bühne integriert. Die Geschichte von Peter Pan passte in diese Vorweihnachtszeit, in der viele Pädagogen ihre Schützlinge mit der Theaterkultur vertraut machten. Am Montag fanden sie ein spielfreudiges Ensemble vor, das kindgerecht die Geschichte spielte: Wendy Darling, ihre Brüder John und Michael und das Kindermädchen Nana, ein Hund, trauen ihren Augen nicht, als sie eines Abends Peter Pan in ihrem Schlafzimmer entdecken. Für die Darling-Kinder ist dies der Anfang eines großen Abenteuers, inklusive einer Reise ins sagenumwobene Nimmerland. Dort werden sie Mitglieder der "Verlorenen Jungen", und Wendy wird sogar eine Art Ersatzmutter. Gemeinsam mit ihren Brüdern muss sie sich mit einer geheimnisvollen Meerjungfrau, der eifersüchtigen Fee Tinkerbell und besonders mit Käpt’n Hook und seinen Piraten herumschlagen. Und dann ist da ja auch noch die wilde kämpferische Tigerlilly. Als die Brüder sich immer wohler fühlen und ihre Erinnerung an Zuhause und ihre Familie langsam zu verblassen droht, steht Wendy vor der großen Entscheidung: Sollen sie in Nimmerland bleiben oder doch nach Hause zurückkehren?

James Matthew Barries fantastische Geschichte eines Kindes, das nicht erwachsen werden möchte, war in der Übersetzung von Erich Kästner zu sehen. Höhepunkte gab es en masse.

Für die Kinder, wie Pia aus Obereschach, war der Breakdance-Auftritt von Peter Pan ein Highlight. Andere wiederum fanden das Fechtduell von Käpt’n Hook mit Peter Pan unbeschreiblich spannend. Schon allein, wie sich Elif Veyisoglu als James Hook und Timo Beyerling als Peter Pan mit dem Degen duellierten, zeugte nicht nur von großem schauspielerischen, sondern auch von sportlichem Können.