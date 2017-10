"Island – Insel aus Feuer und Eis" heißt es am heutigen Dienstag ab 18 Uhr in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen. Mit einer multimedialen Fotoshow berichtet Gaby Salm über die Inselschönheiten. Island ist zu 100 Prozent vulkanischen Ursprungs; seine ältesten Teile (Ost- und Westfjorde) haben sich vor etwa 20 Millionen Jahren aus dem Meer erhoben, noch heute wächst das Land durch unaufhaltsamen "Nachschub aus dem Erdinneren". Nach dem Vortrag gibt es landestypische Häppchen. Um Anmeldung wird unter breitemuehle@bgfh.de oder Telefon 07721/89 91 47 gebeten. Dieser Vortrag ist kostenlos. Foto: Salm