Villingen-Schwenningen Eine Narkose ohne Sinn?

Villingen-Schwenningen. Es ist nicht das erste Mal, dass ehemalige Patienten gegen einen Facharzt aus der Region vor einem Zivilgericht klagen - im neuesten Fall vor dem Amtsgericht Villingen. Dieses Mal ist es ein älterer Herr, der gegen den Mediziner gerichtlich vorgeht. Sein Vorwurf: Der Facharzt habe ihm aufgrund seiner chronischen Beschwerden eine Operation empfohlen: Doch diese, so führt dessen Anwalt aus, sei nie erfolgt. "Die Operation ist nie, so wie behauptet, vorgenommen worden." Eine Darstellung, die durch schriftliche Stellungnahmen aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum bestätigt worden sei.

Patient unnötig einem Risiko ausgesetzt

Deshalb auch die Forderung der Klägerseite nach einem Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro. Denn Immerhin, so der Anwalt, sei der ältere Herr durch eine unnötige Narkose einem gewissen Risiko ausgesetzt worden. Außerdem habe der Patient weiterhin Beschwerden gehabt, denn der Eingriff sei ja nicht erfolgt. Und, was der Jurist als gravierend wertet: Es handle sich um vorsätzlichen Betrug gegenüber der Krankenkasse, gab er vor Gericht zu bedenken. 1500 Euro Schmerzensgeld stehen also zur Diskussion: Diese Summe erscheint jedoch sowohl der Richterin als auch der Beklagten als zu hoch angesetzt. Zur ganz genauen Klärung des Sachverhaltes müsse man ohnehin noch ein Sachverständigengutachten hinzuziehen, führt sie weiter aus.