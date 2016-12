Villingen-Schwenningen Eine Million Euro als Weihnachtsgeschenk

Davon profitieren in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der regionalen Medizintechnik. Die Risiken bei der Produktentwicklung werden reduziert und die Fertigung während der Zulassung- und Markteinführungsphase abzudecken. So könnte die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg als "Weltzentrum der Medizintechnik" künftig auch in Bereichen wie intelligenten Medizinprodukten und smarten Systemen für die Bereiche Diagnostik, Therapie, Prävention und Rehabilitation führend werden, hofft Zengerle.

Während der zusätzliche Reinraum in den vorhandenen Räumlichkeiten eingerichtet wird, soll im nächsten Jahr dennoch eine Erweiterung des Instituts zwischen Villingen und Schwenningen um 150 Quadratmeter in Angriff genommen werden.

Zengerle bedankte für die Unterstützung regionaler Akteure, unter anderem des Regionalverbandes und der Industrie- und Handelskammer. Das Leuchtturmprojekt MedAssembly wurde im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs RegioWIN im Januar 2015 als eines von insgesamt 21 Projekten prämiert. Der Wettbewerb sei ein Kernelement des baden-württembergischen operationellen Programms für die Förderperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), erklärte das zuständige Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Wohnungsbau dazu. Dessen Vertreter Hubert Wicker überbrachte Grüße der Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Die Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen liege der Ministerin am Herzen, erklärte Wicker. Ziel der Landesregierung ist es, innovationsorientierte Regionalentwicklung im Zeitalter von Industrie 4.0 voranzutreiben.

"Das ist ein toller Tag für die Region und das Oberzentrum Villingen-Schwenningen", erklärte Marcel Herzberg, Direktor des Regionalverbandes. "Die Gesamtstrategie, die wir bei RegioWIN an den Tag gelegt haben, hat sich gelohnt." Noch ein zweites Projekt im landwirtschaftlichen Bereich sei bewilligt worden. "Das ist eine Win-Win-Situation", so Herzberg, der sich beim Land bedankte. Außerdem wies er darauf hin, "dass wir erhebliche EU-Mittel kriegen in einer Zeit, in der die EU nicht unumstritten ist." Oberbürgermeister Rupert Kubon wies darauf hin, dass auch die Stadt VS das Mikroinstitut unterstütze.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, zur Umsetzung unseres Vorhabens nun Fördermittel aus dem EFRE-Programm und vom Land Baden- Württemberg einplanen zu können", sagte Hahn-Schickard-Geschäftsführer Clemens Pecha, "denn ein Vorhaben dieser Größenordnung ist immer mit enormen Risiken behaftet, und es kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Unternehmen unser Angebot annehmen und künftig noch enger mit Hahn-Schickard zusammenarbeiten."

Der Ertrag des Mikroinstitutes lag 2015 bei 15,5 Millionen Euro. Aus 150 Mitarbeitern wurden in diesem Jahr 175. Im nächsten Jahr sollen weitere 25 Mitarbeiter hinzukommen.