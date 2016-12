Villingen-Schwenningen Eine liebe Geste rührt Passanten

Gestern war der Lebensmittelsegen besonders üppig: Joghurts, Pastasoßen, fertige Knödel, alles in allem über 15 Produkte lagen bereits am Vormittag auf dem Stromkasten zur Abholung bereit. Die roten Preisschilder signalisieren, wie jedes Mal, dass es sich auch dieses Mal wieder um Artikel handelt, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder gerade erst verstrichen ist. Alle paar Tage liegt eine solche bunte Ansammlung von Lebensmitteln an dieser Stelle, auch vegane Lebenswurst, Ketchup oder Mayonnaise können darunter sein. Und alle haben eines gemeinsam: Im Supermarkt wurden sie offenbar reduziert, in Kürze können sie wohl gar nicht mehr verkauft werden. Essbar sind sie dennoch.

Beinahe jeder der vorbeikommt, widmet der bunten Ansammlung auf dem Metallschrank einen kurzen Moment: Welche Geschichte mag wohl dahinter stecken? Wer wird in Deutschland so sehr Hunger leiden, dass er dieser Lebensmittelspenden bedarf? Riskiert hier gerade ein Mitarbeiter eines Supermarktes wegen "Diebstahls" seinen Job? Wie haben sich der Wohltäter und der Bedürftige getroffen? Vielleicht aber ist auch alles ganz anders und jemand kauft die heruntergepreisten Waren tatsächlich regulär in einem Laden ein, deponiert sie auf dem Stromkasten für den eigentlichen Empfänger und dieser bezahlt Geld für die Lebensmittel.

Ganz viele Spekulationen ranken sich mittlerweile um diese kleine Geste, die seit Monaten Fußgänger an der Ampel innehalten und nachdenken lässt. Nicht selten gibt die Lebensmittelspende auch Anlass für ein kurzes Gespräch unter Unbekannten. "Gell, das ist komisch, hier liegen immer Lebensmittel", sagt dieses Mal eine ältere Dame und meint: "das liegt bestimmt für einen Obdachlosen hier". Eine jüngere Frau aber vermutet vielmehr, dass eine von der Altersarmut betroffene Seniorin die dankbare Adressatin ist. In allem aber sind sich offenbar alle einig: Auch wenn der bunte Haufen Lebensmittel auf den ersten Blick manchmal wie achtlos liegen gelassener Abfall anmutet – an so einer lieben Geste stört sich hier trotzdem kein Mensch.