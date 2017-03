Villingen-Schwenningen Eine Institution wird 90

Der Realschul- und Gymnasiallehrer für Evangelische Theologie und Deutsch stammt aus dem sachsen-anhaltinischen Eilenburg. Als 16-Jähriger musste er in den Krieg ziehen und geriet gegen Ende in englische Gefangenschaft. Danach kam er bei Verwandten in Oberndorf unter und machte 1946 in Rottweil sein Abitur. Nach dem Studium in Reutlingen leitet er in Schaffhausen zwei Jahre lang ein Heim für Schwererziehbare, bevor er 1955 an die "Mädchenmittelschule" in der Metzgergasse in Schwenningen (heute Volkshochschule) kam.

Rolf Krülle kämpfte für den Bau des Deutenberg-Schulzentrums und wurde 1964 Rektor der Realschule. Zwei Söhne und eine Tochter sowie ein Enkel werden mit ihm und seiner Frau Waltraud heute feiern, und an weiteren Gratulanten wird es nicht fehlen. Krülle ist mit 90 zwar nicht mehr ganz so auf den Beinen, wie er es selbst gerne hätte, aber er fühlt sich noch immer jung. Er liebt es nach wie vor, Briefe von Hand zu schreiben, auch wenn es "leider immer häufiger Kondolenzen sind".