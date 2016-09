Villingen-Schwenningen Eine helfende Hand fürs Denkmal

VS-Villingen. Was wäre Villingen ohne Stadtmauer? Anita Auer, Leiterin der Städtischen Museen, freut sich darüber, dass die Glücksspirale zum Erhalt dieses identitätsstiftenden Bauwerks beiträgt: "Das Interesse der Bevölkerung an historischen Denkmälern ist groß. Stadtmauern wurden im 19. Jahrhundert häufig geschliffen. In Villingen wurde aufgrund des Engagements der Bevölkerung diese Entwicklung rechtzeitig gebremst. Nur wenige Orte haben eine so gut erhaltene Stadtmauer."