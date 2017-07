Villingen-Schwenningen Eine frische Lücke: Blessing schließt den Lagerverkauf

Drinnen geht es zu wie auf dem Markt: Auf den Verkaufstischen liegt frisches Obst und Gemüse "von klein bis groß, von rot bis grün, von heimisch bis exotisch". Vor allem das große Angebot an Frischem aus der Region hat die Kunden überzeugt und seit 15 Jahren eng an den Obst- und Gemüsehandel Blessing gebunden. Wer hier einkauft, der wühlt nicht anonym in irgendwelchen Gemüsekisten, sondern der wird persönlich bedient und beraten. Kunden reichen den Verkäufern ihren Korb oder ihre Einkaufstasche oder sie erhalten bei Bedarf eine leere Obstkiste. Und los geht das Einkaufsvergnügen in dem stets gut gekühlten, Markthallen ähnlichen Verkaufsraum. Jeder Apfel, jeder Rettich wird begutachtet und wandert erst in die Einkaufstüte, wenn er einwandfrei ist. Bei jedem Produkt wissen die Verkäuferinnen, von welchem Erzeuger es kommt und was dessen Vorzüge sind. Vereinzelt werden Versucherle gereicht oder beispielsweise verschiedene Sorten ein- und derselben Frucht zum Vergleich angeboten. Ein Konzept, das aufging und geschätzt wird. Nach wie vor.

Doch das Geschäft für den beliebten Obst- und Gemüsehändler brummt auch an anderer Stelle: im Großhandel. Der Blessingmarkt beliefert Gastronomie und Hotellerie, Großküchen und Werkskantinen, Bäckereien, Metzgereien und den Einzelhandel. Und das tut er so erfolgreich, dass viele Großaufträge reinkamen und bei Blessings nun Platzmangel herrscht – der Lagerverkauf für die privaten Kleinkunden muss deshalb weichen.

Auf einer Tafel an der Kasse wird den Kunden für ihre jahrelange Treue gedankt. Und immer wieder hört man dieser Tage vor allem eines: Großes Bedauern der vielen Kunden, die diese verlässliche Anlaufstelle für ihren Frischekauf künftig vermissen werden – als zweimal wöchentlich geöffneten Marktersatz ebenso wie als Geschäft, bei dem man mit dem Auto vorfahren und so auch größere Mengen einkaufen kann. Seit 15 Jahren gibt es den durch die Familie Blessing gegründeten Lagerverkauf für den kleinen Mann nun schon. Sieben Mitarbeiterinnen sind im Lagerverkauf – auch sie bedauern, dass eine Ära zu Ende geht, das wird in den Gesprächen ebenso deutlich.