VS-Villingen. Täter haben in der Nacht auf Dienstag versucht, gewaltsam in das Pförtnerhäuschen der Tiefgarage eines Geldinstitutes am Villinger Benediktinerring einzudringen. Hierzu setzten sie laut Polizei ein Hebelwerkzeug an der Eingangstüre an, scheiterten jedoch an der stabilen Bauweise. Unter Zurücklassung eines Sachschadens in Höhe von etwa 1000 Euro entfernten sich die oder der Täter wieder. Die Polizei, Telefon 07721/60 10, bittet um sachdienliche Hinweise.