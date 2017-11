Villingen-Schwenningen Einbruchsschutz lohnt sich

Villingen-Schwenningen. In dem exklusiven Vortrag für die Abonnenten des Schwarzwälder Boten am Dienstag, 21. November von 19.30 bis 21 Uhr im Druckzentrum in Villingen-Schwenningen steht der Schutz für die eigenen vier Wände im Fokus – und zwar pünktlich zur dunklen Jahreszeit, in der die Einbrecher besonders aktiv sind.

Polizeioberkommissar Bernhard Weißhaar möchte dabei auch mit Mythen aufräumen und die dramatischen Folgen eines Einbruchs aufzeigen. "Opfer können nachts nicht mehr schlafen oder haben Essstörungen – die psychischen Folgen sind daher oftmals gravierender als der entstandene Sachschaden", berichtet Weißhaar aus seiner Erfahrung mit Einbruchsopfern.

Für ihn steht deshalb der mechanische Schutz im Vordergrund: "Die Täter dürfen gar nicht erst in die eigenen vier Wände gelangen." Pilzzapfen und entsprechende Beschläge würden dabei einbruchshemmend beim Aufhebeln von Fenstern wirken. "Unerlässlich ist bei den Fenstern im Erdgeschoss zudem ein abschließbarer Griff", so Weißhaar. Dieser würde gegen Fensterbohren, Glasstechen oder Einwerfen der Scheibe helfen.