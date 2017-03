VS-Villingen. In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 19.15 und 7 Uhr, ist in die MTB Tankstelle in der Breslauer Straße in Villingen eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben entwendeten der oder die Täter Zigaretten und andere Waren aus dem Verkaufsraum. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch entgegen.