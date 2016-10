VS-Villingen. Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag, 18.50 und 21.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Saarlandstraße in Villingen verschafft. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein und entriegelten die Tür. Anschließend durchstöberten die Eindringlinge das gesamte Haus nach Wertsachen. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei entwendeten die Täter ein iPhone, ein iPad und Schmuck in noch nicht bekannten Wert. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.