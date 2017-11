Villingen-Schwenningen. Zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Praxisräume im Bereich des Schwarzwald-Baar-Klinikums in der Albert-Schweitzer-Straße ist es zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, gekommen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zunächst auf unklare Weise Zugang in ein Gebäude und durchsuchten Schreibtische im ersten Obergeschoss. Im zweiten Obergeschoss versuchten sie, mehrere Türen aufzubrechen, was jedoch misslang. Letztlich gelang ihnen doch der Zugang in eine Praxis im zweiten Obergeschoss mit dem Einsatz brachialer Gewalt. Das bislang bekanntes Diebesgut beläuft sich auf 110 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.