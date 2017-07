VS-Villingen. Über das Wochenende sind Täter in ein Mobilfunk-Geschäft in der Brunnenstraße in Villingen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher zwei Türen auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Geschäftes. Neben einem Laptop und einem Kaffeevollautomaten stahlen die Täter auch drei hochwertige Mobiltelefone. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.