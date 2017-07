VS-Villingen. In der Nacht auf Freitag sind Täter in ein Friseurgeschäft in der Straße "An der Schelmengaß" in Villingen eingebrochen und haben daraus aufgefundenes Bargeld, Haarschneidmaschinen, Scheren, Kämme und andere Friseurgegenstände entwendet. Die Unbekannten gelangten laut Polizei nach dem Aufhebeln eines Fensters neben der Eingangstüre des Friseursalons in den Kunden- und Thekenbereich. Dort erbeuteten sie den Inhalt einer Trinkgeldkasse sowie verschiedene Friseurutensilien. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei, Telefon 07721/6010, hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.