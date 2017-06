VS-Villingen. Bei einem Einbruch am Mittwoch in der Wöschhalde in Villingen hat ein Täter laut Polizei Schmuck und Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro erbeutet. Während sich die Wohnungsinhaberin zwischen 9.30 und 11 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses aufhielt, drang der Täter durch die nicht abgeschlossene Tür in die Wohnung ein. Anschließend durchstöberte er sämtliche Räume nach Wertsachen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.