VS-Villingen. Wie jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher versucht, zwischen Freitag, 23. Dezember und Dienstag, 27. Dezember in die Kindertagesstätte "Am Ziegelbach" an der Tiroler Straße im Wohngebiet Haslach einzubrechen. "Durch ein vermutlich unverriegeltes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude", teilte die Polizei mit. Im Kindergarten versuchte er die Bürotür aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Ohne Diebesgut verließ der bislang Unbekannte den Tatort. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010, in Verbindung zu setzen.