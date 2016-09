VS-Schwenningen. An der Sicherheitsverglasung des Eingangs die Zähne ausgebissen haben sich Täter in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruchsversuch in einen Getränkemarkt in der Schwenninger Austraße. Die Gauner donnerten mehrfach Wackersteine gegen die einbruchshemmende Türverglasung. Wirkungstreffer blieben aus, die Wurfgeschosse prallten ab. Die Täter mussten ihr Vorhaben deswegen abbrechen und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Trotzdem richteten sie laut Polizei noch einen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro an.