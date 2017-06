Villingen-Schwenningen Einbrecher wüten in Fitness-Branche

VS-Villingen. Als Fabian Eichhorn, der Inhaber des Studios Bodystreet am Villinger Romäusring am Dienstagabend um 19.15 Uhr die Studiotür hinter sich zugezogen hatte, da ahnte er noch nicht, in welchem Zustand es eine Mitarbeiterin am nächsten Morgen vorfinden würde: Mit brachialer Gewalt war die Tür in der Nacht offenbar mit einem Brecheisen aufgebrochen worden – das verrieten die Einbruchsspuren im nun offen stehenden Studio am Mittwochmorgen um 8.15 Uhr.

Doch drinnen sah es noch schlimmer aus: Die wichtigsten Geräte des Studios, das auf elektrische Muskelstimulation (EMS) spezialisiert ist, fehlten. Zwei Trainingsgeräte im Wert von etwa 20 000 Euro netto, so Eichhorn, hatten die Einbrecher mitgenommen, zusätzlich dazu Equipment zur Bedienung der Geräte im Wert von etwa 10 000 Euro, so der Chef des Fitnessstudios. Sein Betrieb ist lahmgelegt. "Wir mussten allen Kunden absagen", erklärt er, "uns sind aktuell die Hände gebunden". Er hoffe, im Laufe der nächsten Woche wieder durchstarten zu können mit der Bodystreet, doch sicher sei auch das noch nicht.

Was ihn besonders schockt: Die Bodystreet ist nicht als einziges Studio, in dem die Kunden unter Strom schwitzen, betroffen: Erst in der Nacht zum 10. Juni, bestätigt Harry Frank vom zuständigen Polizeipräsidium in Tuttlingen im Gespräch mit unserer Zeitung, sei ebenfalls in ein solches Fitnessstudio in der Schwenninger Straße in Villingen eingebrochen worden. Damals entwendeten die Diebe Westen, die für diese Art von Training benötigt werden.