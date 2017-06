VS-Schwenningen. In der Zeit vom Samstag bis Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in einen Tabakladen in der Harzerstraße einzubrechen. Hierzu schlug er laut Polizei auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein, welches sich in etwa zwei Meter Höhe befindet. In das Innere des Ladens begab sich der Unbekannte jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.