Villingen-Schwenningen Einbrecher transportieren 15 E-Bikes ab

Villingen-Schwenningen. Nach Polizeiangaben sind die Täter über das verlängerte Wochenende mit brachialer Gewalt in das Geschäft eingedrungen und haben daraus 15 hochwertige Elektrofahrräder im Wert von mehreren 10 000 Euro entwendet. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine zuvor aufgehebelte Türe an der Rückseite des Gebäudes Zugang in die Geschäftsräume. Dort bedienten sich die Täter an 15 E-Bikes unterschiedlicher Hersteller. Die Elektrofahrräder wurden anschließend abtransportiert. Hierzu müssen die Einbrecher ein großes Transportfahrzeug benutzt haben, das zuvor vermutlich in Nähe des Geschäftes abgestellt war. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet um Hinweise, insbesondere um solche zu einem Transportfahrzeug, das zwischen dem Oberen Dammweg und der Rietheimer Straße im Bereich der Niederwiesenstraße benutzt wurde. Auch sonst werden Personen, die dort von Sonntagabend bis Dienstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010, in Verbindung zu setzen.