Villingen-Schwenningen. Den Polizeiangaben zufolge sind die Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in den Kindergarten in der Heugasse in Weigheim gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher stemmten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie das Büro und entwendeten zwei Geldkassetten mit ein paar hundert Euro Bargeld. Die leeren Geldkassetten wurden von einer Spaziergängerin in der Nähe des Kindergartens in einem Bach gefunden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.