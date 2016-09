Villingen-Schwenningen Einbrecher steigen in Caritas-Haus ein

Villingen-Schwenningen. Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein unbekannter Täter in ein Gebäude des Caritasverbandes Schwarzwald-Baar-Kreis in der Villinger Gerwigstraße eingebrochen. Vermutlich hat sich der Täter zuvor unbemerkt in dem Haus einschließen lassen. Nach dem Aufhebeln einer Bürotüre an der zur Bertholdstraße gelegenen Gebäuderückseite drang der Unbekannte in die Räumlichkeiten des Caritasverbandes ein. Dort durchsuchte er Schubladen und zuvor aufgebrochene Schränke nach Wertgegenständen. Mit einer erbeuteten geringen Menge Bargeld verließ der Einbrecher das Gebäude über ein zuvor geöffnetes Fenster im Erdgeschoss. Die Polizei Villingen (Telefon: 07721/60 10) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen.