Villingen-Schwenningen Einbrecher steigen beim Minigolfplatz ein

Villingen-Schwenningen. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.50 Uhr, in das Gebäude der Minigolfanlage in der Kirnacher Straße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Nach bisherigen Feststellungen wurden ein Laubsauger, eine Motorkettensäge, ein Winkeltrennschleifer und eine Handkreissäge im Gesamtwert von rund 750 Euro gestohlen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Maschinen, nimmt das Polizeirevier Villingen (Telefon 07721/60 10) entgegen.