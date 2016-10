Villingen-Schwenningen. In der Nacht zum Sonntag haben Täter versucht, in eine Gaststätte in der Villinger Schulgasse einzudringen. Die Einbrecher scheiterten allerdings an der massiven Eingangstür und gelangten nicht in das Objekt, teilt die Polizei mit. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.