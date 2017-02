VS-Schwenningen. Unbekannte Täter haben laut Polizei versucht, im Tatzeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen in die Duale Hochschule in der Karlstraße einzubrechen. Die oder der Täter gelangten auf nicht nachvollziehbare Weise in das Gebäude, welches von der Hochschule genutzt wird. Im Bereich des zweiten Obergeschosses wurde versucht, eine Türe eines Hörsaals aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.