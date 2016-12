Villingen-Schwenningen Einbrecher: Prozess unter hohen Sicherheitsauflagen

Noch am selben Abend klickten in einer Bad Dürrheimer Pension die Handschellen, gerade als die Täter die Beute vor sich ausgebreitet hatten und aufteilen wollten. Seitdem sitzt das Quartett aus dem osteuropäischen Raum in Stammheim in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag mussten sich die vier Angeklagten im Alter von 26 bis 53 Jahren dafür verantworten, just in dem Gebäude des Oberlandesgerichts Stammheim, das 1972 eigens erbaut wurde, um den RAF-Terroristen den Prozess zu machen und dort auch schon Rocker- und IS-Prozesse stattgefunden haben. Auch diesmal waren die Sicherheitsauflagen hoch. Auch wenn es sich dabei laut Anklageschrift lediglich um einen einzigen Straftatbestand handelte und sich der zunächst von der Staatsanwaltschaft Konstanz in den Raum gestellte Vorwurf einer bandenmäßigen Vorgehensweise nicht mehr nicht erhärten ließ.

Mehr als 13 Beamte der bei Gerichtsterminen zuständigen JVA-Mannschaft in Stammheim im Saal und nicht weniger Polizeikräfte vor dem Mehrzweckgebäude des Oberlandesgerichts behielten das Geschehen in dem eher nach einer Lagerhalle anmutenden Betonklotz mit den leise surrenden Lüftungsröhren akribisch im Auge. Es war unschwer zu erkennen eine Verhandlung mit hohen Sicherheitsauflagen, auf ein Amtshilfeersuchen aus Villingen, wie es später hierzu hieß. Die Frage, ob dieser Aufwand im Zusammenhang mit Bedrohungen stand, wollte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung nicht kommentieren.